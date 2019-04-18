АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Аспект"

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АБ "Аспект" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 22 апреля 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 19 апреля 2019 года на сайте АСВ, а также 22 апреля 2019 года в газете "Московский Комсомолец".