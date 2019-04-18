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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2019 г.Индексы PMI еврозоны в апреле изменились разнон...
сегодня 11:05

Индексы PMI еврозоны в апреле изменились разнонаправленно

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в апреле увеличился до 47.8% против 47.5% в марте (пересмотрено с 47.6%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 48.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в апреле сократился до 52.5% против 53.3% месяцем ранее (пересмотрено с 52.7%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53.1%.

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