Индексы PMI Германии в апреле увеличились

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в апреле увеличился до 44.5% против 44.1% в марте (пересмотрено с 44.7%) Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня в 45.2%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в апреле увеличился до 55.6% против 55.4% месяцем ранее (пересмотрено с 54.9%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.0%.