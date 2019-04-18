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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2019 г.Профицит торгового баланса Швейцарии в марте ув...
сегодня 10:03

Профицит торгового баланса Швейцарии в марте увеличился

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Федерального статистического управления (Federal Statistics Office) Швейцарии, профицит торгового баланса страны в марте увеличился и составил 3.18 млрд швейцарских франков по сравнению с профицитом в 1.69 млрд швейцарских франков за аналогичный период 2018 года.

В феврале профицит торгового баланса составил 2.94 млрд швейцарских франков (пересмотрено 3.13 млрд).

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 2.87 млрд швейцарских франков.

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