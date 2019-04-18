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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2019 г.Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России
сегодня 10:40

Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Журнал Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, который возглавил крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон.

На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием 213 млрд долларов. В прошлом году он был на первом месте, но на 2.2 млрд долларов беднее.

Следом расположились Вагит Алекперов (20.7 млрд долларов), Алексей Мордашов (20.5 млрд долларов) и Геннадий Тимченко (20.1 млрд долларов).

Всего в рейтинге 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Суммарное состояние 200 богатейших россиян — 496 млрд долларов.

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