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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 апреля

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;

04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за I квартал;

04:30 мск Уровень занятости в Австралии за март;

04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за март;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии за март;

09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за март;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;

10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;

11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за март;

11:30 мск Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск Розничные продажи в США за март;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;

15:30 мск Розничные продажи в Канаде за февраль;

15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за март;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;

17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.

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