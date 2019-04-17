Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 апреля

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, предварительно;
04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за I квартал;
04:30 мск Уровень занятости в Австралии за март;
04:30 мск Уровень безработицы в Австралии за март;
09:00 мск Индекс цен производителей Германии за март;
09:00 мск Торговый баланс Швейцарии за март;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за апрель, предварительно;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за апрель, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за апрель, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за апрель, предварительно;
11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель, предварительно;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за апрель, предварительно;
11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за март;
11:30 мск Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;
11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск Розничные продажи в США за март;
15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель;
15:30 мск Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за март;
15:30 мск Розничные продажи в Канаде за февраль;
15:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за март;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за апрель, предварительно;
17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за февраль;
17:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов США за март;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.