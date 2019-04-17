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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2019 г.Индекс цен производителей Великобритании в март...
вчера 11:33

Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе сократился на 0.2% и на выходе увеличился на 0.3%

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в марте сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 3.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в марте увеличился на 0.3% после роста на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.4%.

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