Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе сократился на 0.2% и на выходе увеличился на 0.3%

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в марте сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 3.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в марте увеличился на 0.3% после роста на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.4%.