Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 апреля

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;
02:50 мск Торговый баланс Японии за март;
03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;
05:00 мск ВВП Китая за I квартал;
05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за март;
05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;
05:00 мск Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;
05:00 мск Розничные продажи в Китае за март;
05:00 мск Уровень безработицы в Китае за март;
07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;
11:00 мск Торговый баланс Италии за февраль;
11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за февраль;
11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;
11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;
11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за март;
11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;
11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за март;
11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
12:00 мск Торговый баланс еврозоны за февраль;
12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;
12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;
15:30 мск Торговый баланс Канады за февраль;
15:30 мск Торговый баланс США за февраль;
15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;
15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за март;
16:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
17:00 мск Оптовые запасы в США за март, финал;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
19:45 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;
21:00 мск Бежевая книга ФРС США;
N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;
N/A мск Заседание ОПЕК;
N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
N/A мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.