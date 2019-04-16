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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 апреля

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Индекс потребительских цен в Новой Зеландии за I квартал;

02:50 мск Торговый баланс Японии за март;

03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль;

05:00 мск ВВП Китая за I квартал;

05:00 мск Объем промышленного производства в Китае за март;

05:00 мск Объём инвестиций в основные средства в Китае за март;

05:00 мск Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск Розничные продажи в Китае за март;

05:00 мск Уровень безработицы в Китае за март;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии за февраль, финальный отчет;

11:00 мск Торговый баланс Италии за февраль;

11:00 мск Платёжный баланс еврозоны за февраль;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за март;

11:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за март;

11:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за март;

11:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за март;

11:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за март;

11:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за февраль;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за март, финал;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, финал;

15:30 мск Торговый баланс Канады за февраль;

15:30 мск Торговый баланс США за февраль;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за март;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за март;

16:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

17:00 мск Оптовые запасы в США за март, финал;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:45 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:00 мск Бежевая книга ФРС США;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март;

N/A мск Заседание ОПЕК;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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