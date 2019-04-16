Индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле умеренно вырос

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в апреле составил 63 пункта в сравнении с 62 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали апрельский показатель на уровне 63.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.