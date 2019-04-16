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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 апреля 2019 г.Объём промышленного производства в США в марте ...
вчера 16:20

Объём промышленного производства в США в марте сократился на 0.1%

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.2%.

По сравнению с мартом 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 2.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 78.8% против 79.0% месяцем ранее (пересмотрено с 78.2%).

В среднем, за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с мартом 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.0 п.п.

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