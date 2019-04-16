Кабмин внес в Госдуму законопроекты о совершенствовании специнвестконтрактов

Москва, 16 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство внесло в Государственную думу проекты законов о совершенствовании механизма специального инвестиционного контракта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"В целях развития высокотехнологичного производства и стимулирования импортозамещения законопроектами предлагается усовершенствовать механизм СПИК с переходом от действующего преимущественно инвестиционного механизма на развитие и передачу в достаточном объёме новых технологических компетенций, что предполагает новую модель, процедуры отбора, новые подходы", - говорится в сообщении.

Одним из законопроектов предусматривается уточнение предмета СПИК для фиксации необходимости разработки и внедрения передовых технологий. Перечень таких технологий будет утверждаться Правительством России в целях производства промышленной продукции на основе таких технологий в рамках СПИК.

Предлагается ввести конкурсный отбор участников СПИК. При этом предусматривается возможность проведения как открытого, так и закрытого конкурсного отбора. Предлагается также расширить круг участников СПИК, установив обязательное участие в качестве стороны СПИК органов власти всех уровней. Предельные сроки действия СПИК предлагается увеличить до 20 лет, исключив требования по "нижней" границе объёма инвестиций. Налогоплательщикам – участникам СПИК будут предоставляться льготы по налогу на прибыль на весь срок реализации проекта.

Законопроект направлен на увеличение создания добавленной стоимости в экономике с максимальной конкуренцией в процессе его реализации, привлечение долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты, предусматривающие внедрение передовых технологий.

Второй законопроект предлагает ввести режим, при котором в рамках СПИК будут предоставляться бюджетные субсидии на долгосрочной основе (более чем на один бюджетный период). Аналогичный преференциальный режим действует в отношении институтов, предусмотренных законодательством о государственно-частном партнёрстве и о концессионных соглашениях. Это позволит гарантировать спрос на продукцию, произведённую в соответствии с условиями СПИК, при госзакупках товаров, работ и услуг, а также при закупках в негосударственном секторе.

Третий законопроект предлагает закрепить возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика – участника СПИК, в течение всего срока действия контракта. Предлагается также ввести возможность раздельного учёта доходов и расходов, полученных или понесённых от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключён СПИК, и доходов (расходов), полученных (понесённых) при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.