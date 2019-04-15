Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 апреля

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии за февраль;

11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за март;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за февраль;

11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за февраль;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за апрель;

12:00 мск Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за февраль;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за февраль;

16:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за март;

16:15 мск Объём промышленного производства в США за март;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за апрель;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за март.