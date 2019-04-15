Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 21%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала текущего года на 21% до 2.25 млрд долл или 5.71 долл на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы банка сократились до 8.81 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.89 долл на акцию и доход в размере 8.99 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 1.7%.