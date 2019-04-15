Курс доллара 64.5171   Курс евро 72.8398  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2019 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала н...
сегодня 15:54

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 21%

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о снижении прибыли по итогам I квартала текущего года на 21% до 2.25 млрд долл или 5.71 долл на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доходы банка сократились до 8.81 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 4.89 долл на акцию и доход в размере 8.99 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подешевели на 1.7%.

Другие новости

сегодня
16:02
Медведев подписал пакет документов о создании еще семи ТОРов в регионах РФ
сегодня
16:00
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 1,2% - Росстат
сегодня
15:54
Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала на 21%
сегодня
15:54
Рабочая группа займется оздоровлением крупнейшего в РФ троллейбусного завода "Тролза"
сегодня
15:43
Квартальная прибыль Citigroup выросла, а выручка – сократилась
сегодня
15:32
Индекс Empire State Manufacturing в апреле превысил прогноз
сегодня
15:27
Россия и Эфиопия подписали дорожную карту по совместным атомным проектам
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»