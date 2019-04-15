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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2019 г.Квартальная прибыль Citigroup выросла, а выручк...
сегодня 15:43

Квартальная прибыль Citigroup выросла, а выручка – сократилась

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о росте прибыли по итогам за I квартал 2019 года до 4.7 млрд долл или 1.87 долл на акцию против 4.6 млрд долл или 1.68 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании снизились до 18.6 млрд долл с 18.9 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 18.6 млрд долл и прибыль 1.8 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 0.9%.

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