Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США достигла минимального уровня с конца 1969 года

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 апреля, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 196 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 4 октября 1969 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 210 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 204 тыс., пересмотрено с 202 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 207.0 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 6 декабря 1969 года.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 марта, уменьшилось на 13 тыс. и составило 1713 тыс. против 1726 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1717 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 11.0 тыс. до 1734.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 марта, сократилось на 102.9 тыс. и составило 1.94 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.04 млн человек.