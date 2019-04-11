Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с мартом 2018 года индекс PPI вырос на 2.2%, ускорив темпы повышения с +1.9% в феврале.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.2%.

По сравнению с мартом 2018 года индекс PPI core вырос на 2.4% против +2.5% в феврале.