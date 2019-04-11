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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 апреля 2019 г.Индекс цен производителей (PPI) США в марте выр...
сегодня 15:38

Индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 0.6%

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с мартом 2018 года индекс PPI вырос на 2.2%, ускорив темпы повышения с +1.9% в феврале.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.2%.

По сравнению с мартом 2018 года индекс PPI core вырос на 2.4% против +2.5% в феврале.

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