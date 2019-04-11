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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 апреля 2019 г.Группа "Черкизово" объявила о решении не размещ...
сегодня 10:36

Группа "Черкизово" объявила о решении не размещать акции

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Группа "Черкизово" объявляет о решении не размещать свои обыкновенные акции на Московской бирже в связи с текущей рыночной конъюнктурой. Об этом говорится в сообщении компании.

"Несмотря на то, что инвесторы и рынок в целом позитивно отозвались о достижениях и факторах привлекательности Группы, сложившиеся на рынках капитала условия не представляются благоприятными для достижения наших целей, заключающихся в создании максимальной ликвидности для наших акций при оценке, отражающей уверенное лидерство компании в своем секторе, ее впечатляющие операционные показатели, потенциал дивидендных выплат, а также большой потенциал, который мы видим в бизнесе компании. Мы подтверждаем ориентацию на повышение акционерной стоимости компании за счет устойчивого увеличения прибыли и применения существующей дивидендной политики. Продолжая демонстрировать серьезные успехи в реализации стратегии, "Черкизово" с большим оптимизмом смотрит на свои средне- и долгосрочные перспективы. Мы сохраняем твердое намерение активно увеличивать акционерную стоимость, а также придерживаться высоких стандартов корпоративного управления и прозрачности. Мы ценим проявленный к компании интерес и то время, которое инвесторы потратили на оценку нашего бизнеса", - прокомментировал решение генеральный директор группы "Черкизово" Сергей Михайлов.

Напомним, что группа "Черкизово" — крупнейший в России диверсифицированный производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки.

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