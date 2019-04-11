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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 апреля

Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за март;

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за март;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за март;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за март;

09:00 мск Индекс потребительских цен в Германии за март, финал;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за март, финал;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за февраль;

15:30 мск Индекс цен производителей США за март;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за март;

16:30 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

16:35 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

16:40 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

23:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за март;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за март;

N/A мск Заседание ОПЕК.

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