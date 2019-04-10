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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2019 г.Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте ...
сегодня 15:38

Индекс потребительских цен (CPI) в США в марте вырос на 0.4%

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в марте вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его роста на 0.2% в феврале.

По сравнению с мартом 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.9%, ускорив темпы повышения с +1.5% в феврале.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в марте вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.0% против 2.1% в феврале.

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