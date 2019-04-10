Госдума приняла закон о крабовых аукционах

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, который устанавливает порядок предоставления нового вида квоты добычи крабов.

"Указанная квота вводится в отношении определенных видов краба в отдельных районах его вылова в рамках прибрежного и промышленного рыболовства. Общий допустимый улов, распределяемый применительно к квоте, согласно законопроекту, определяется в размере 50% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Закон даст возможность участвовать в этом рынке новым игрокам, которые будут нести на себе обязательства — победители аукционов будут обязаны строить определенные объекты, прежде всего, суда. Инвестиционный объект должен быть реализован в срок не более 5 лет с даты заключения договора о предоставлении доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях. При этом если обязательство не будет выполнено в установленный срок, то автоматически будет приостанавливаться разрешение на добычу биоресурса.

Аукционы должны проходить только в электронном виде. К ним будут допущены только те компании, которые зарегистрированы в регионах, прилегающих к бассейну, где вылавливаются непосредственно крабы. Таким образом, сохранятся налоговые поступления в бюджет регионов от всех компаний, которые получают прибыль и занимаются добычей краба.