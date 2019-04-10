Курс доллара 64.7766   Курс евро 72.9708  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 апреля

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

01:45 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за март;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за март;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за февраль;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за февраль;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;

11:30 мск ВВП Великобритании за февраль;

14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за март;

17:00 мск Оптовые запасы в США за февраль, финал;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:50 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март.

Другие новости

сегодня
10:31
Цены на нефть останутся на текущем уровне, события в Венесуэле не влияют на рынок - Гуриев
сегодня
10:05
Открытая площадка по разработке «арктических» ГОСТов создается в России
сегодня
10:00
Объём промышленного производства во Франции в феврале вырос на 0.4%
сегодня
09:48
Заказчики ОСК смогут "погулять" по виртуальным судам - вице-президент корпорации
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 апреля
сегодня
09:08
МИНПРОМТОРГ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ЛЬГОТЫ ПО НДПИ, НАЛОГАМ НА ПРИБЫЛЬ И ИМУЩЕСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА ДОБЫЧНЫХ ПРОЕКТОВ В АРКТИКЕ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЕДОМСТВА РИА НОВОСТИ
сегодня
08:07
Власти РФ хотят отложить введение ограничений оборота безалкогольных энергетиков - СМИ
сегодня
00:18
У РФ и Исландии есть потенциал для сотрудничества в рыболовстве – исландский президент
вчера
23:27
Два из четырех предприятия по улучшению нефти Венесуэлы возобновили работу после блэкаутов
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»