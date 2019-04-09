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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 апреля

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

01:45 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

02:50 мск Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за февраль;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за март;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за март;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за апрель;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за март, предварительно;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции за февраль;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за февраль;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за февраль;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за февраль;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за февраль;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за февраль;

11:30 мск ВВП Великобритании за февраль;

14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск Индекс потребительских цен в США за март;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за март;

17:00 мск Оптовые запасы в США за февраль, финал;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:50 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

21:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за март.

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