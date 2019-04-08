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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельик, 8 апреля

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Платёжный баланс Японии за февраль;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за март;

08:00 мск Индекс потребительского доверия в Японии за март;

09:00 мск Торговый баланс Германии за февраль;

11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель;

11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за март;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за февраль;

17:00 мск Объём фабричных заказов в США за февраль.

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