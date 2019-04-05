Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за февраль;
02:30 мск Средняя заработная плата в Японии за февраль;
08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за февраль;
09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за февраль;
09:45 мск Торговый баланс Франции за февраль;
15:30 мск Уровень занятости в Канаде за март;
15:30 мск Уровень безработицы в Канаде за март;
15:30 мск Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за март;
15:30 мск Уровень безработицы в США за март;
15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США за март;
22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за февраль;
N/A мск Заседание министров финансов еврозоны.