Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 4 тыс.

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 марта, сократилось на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 202 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 6 декабря 1969 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 марта, уменьшилось на 38 тыс. и составило 1717 тыс. против 1755 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1756 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 8.0 тыс. до 1743.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 марта, увеличилось на 0.9 тыс. и составило 2.04 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.15 млн человек.