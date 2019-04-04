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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за февраль;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за март;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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