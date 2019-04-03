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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2019 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:20

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 129 тыс.

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло на 129 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 184 тыс.

В феврале число рабочих мест в частном секторе США выросло на 197 тыс. (пересмотрено со 183 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в марте выросло на 6 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 63 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 60 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 апреля.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте на 175 тыс. после увеличения на 20 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменился по сравнению с февралём и составил 3.8%.

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