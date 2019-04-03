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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 апреля 2019 г."Сбербанк" и Emirates NBD пересмотрели сумму пр...
вчера 10:21

"Сбербанк" и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи 99.85% акций Denizbank
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Emirates NBD и "Сбербанк России" подписали обновленное соглашение о купле-продаже 99.85% акций Denizbank A.S. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Emirates NBD и "Сбербанк" объявляют о том, что соглашение с обновленными условиями было подписано 2 апреля 2019 года. В соответствии с ним общая стоимость 99.85% акций Denizbank составила 15.48 млрд турецких лир. Собственный консолидированный капитал Denizbank по турецким стандартам отчетности равен 15.51 млрд турецких лир на 31 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2019 года, и она подлежит необходимому согласованию регулирующими органами.

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