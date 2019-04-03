Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 апреля

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;
03:30 мск Розничные продажи в Австралии за февраль;
03:30 мск Торговый баланс Австралии за февраль;
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;
10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март;
12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за февраль;
15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за март, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за март;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.