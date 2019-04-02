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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 апреля

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;

03:30 мск Розничные продажи в Австралии за февраль;

03:30 мск Торговый баланс Австралии за февраль;

04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;

10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за март;

10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за март;

10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за март, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за март, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за март, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за март;

12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за февраль;

15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;

16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за март, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за март;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

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