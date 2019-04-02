Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.1%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.1% (пересмотрено с +0.3%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В январе показатель снизился на 0.2% (пересмотрено с (-0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.9% в январе (пересмотрено с +0.8%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.1%.