Курс доллара 65.4726   Курс евро 73.3162  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2019 г."Севергрупп" договорилась о покупке 42% ретейле...
вчера 10:35

"Севергрупп" договорилась о покупке 42% ретейлера "Лента"

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Севергрупп", частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявляет о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским Банком Реконструкции и Развития ("ЕБРР") около 41.9% акционерного капитала "Ленты" за 729 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба "Севергрупп".

Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы. После закрытия сделки "Севергрупп" объявит предложение акционерам расписок "Ленты" по покупке их бумаг за 3.6 долларов за расписку или 18 долларов за акцию.

Ожидается, что сделка "Севергрупп" будет завершена до конца мая 2019 года, при условии получения одобрения ФАС России и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон.

Другие новости

вчера
11:43
Лукашенко назначил Хотько министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии
вчера
11:35
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в марте оказался выше прогноза аналитиков
вчера
11:21
Госдума во II втором чтении предоставляет налоговые вычеты по НДС при экспорте услуг
вчера
10:52
РФ к концу марта сократила добычу нефти по ОПЕК+ на 225 тыс баррелей без учета СРП - Новак
вчера
10:35
"Севергрупп" договорилась о покупке 42% ретейлера "Лента"
вчера
10:16
"Нафтогаз" сможет привлечь до $1 млрд в Китае под страховое покрытие госагентства Sinosure
вчера
10:05
Число безработных в Испании в марте сократилось на 34.0 тыс.
вчера
10:02
Кабмин выделил 2.5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток
вчера
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 19 КОП, ДО 65,36 РУБ, ЕВРО - НА 10 КОП, ДО 73,17 РУБ - ДАННЫЕ БИРЖИ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»