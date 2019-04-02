"Севергрупп" договорилась о покупке 42% ретейлера "Лента"

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Севергрупп", частная инвестиционная компания, осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявляет о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и Европейским Банком Реконструкции и Развития ("ЕБРР") около 41.9% акционерного капитала "Ленты" за 729 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба "Севергрупп".

Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение одобрения Федеральной антимонопольной службы. После закрытия сделки "Севергрупп" объявит предложение акционерам расписок "Ленты" по покупке их бумаг за 3.6 долларов за расписку или 18 долларов за акцию.

Ожидается, что сделка "Севергрупп" будет завершена до конца мая 2019 года, при условии получения одобрения ФАС России и удовлетворения других условий в соответствии с договоренностями сторон.