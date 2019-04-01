Курс доллара 64.7347   Курс евро 72.7230  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2019 г.Объём розничных продаж в США в феврале сократил...
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.2%

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В январе объём розничных продаж вырос на 0.7% (пересмотрено с +0.2%).

По сравнению с февралём 2018 года показатель увеличился на 2.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в феврале снизился на 0.4% после повышения на 1.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

Другие новости

сегодня
16:53
Работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах продлена, в среду заседание
сегодня
16:46
Индекс PMI Manufacturing США за март пересмотрен в сторону понижения
сегодня
16:34
Крупнейший в РФ троллейбусный завод "Тролза" под Саратовом продлил режим простоя
сегодня
15:56
Экс-глава ВЭБа Сергей Горьков назначен главой "Росгеологии"
сегодня
15:35
Объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.2%
сегодня
15:35
СПРАВКА - Биография Сергея Горькова, назначенного главой "Росгеологии"
сегодня
14:59
Эксперт прогнозирует стабильный курс гривны до конца II тура выборов президента Украины
сегодня
14:47
Сбербанк выходит на рынок поиска вакансий
сегодня
14:23
РОСНЕФТЬ РАБОТАЕТ НАД ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СТРАТЕГОВ В РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА, ПРОЯВЛЯЮТ ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРЫ С ЗАПАДА И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ - СЕЧИН
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»