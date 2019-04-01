Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в феврале сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В январе объём розничных продаж вырос на 0.7% (пересмотрено с +0.2%).

По сравнению с февралём 2018 года показатель увеличился на 2.2%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в феврале снизился на 0.4% после повышения на 1.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.