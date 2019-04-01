Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 апреля

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март;
02:50 мск Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за I квартал;
02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за I квартал;
03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, финал;
04:45 мск Продажи новых домов в Австралии за март;
04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за апрель;
09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за февраль;
10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за март;
10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за март;
10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за март;
10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, финал;
11:00 мск Уровень безработицы в Италии за февраль;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март;
11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;
12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;
12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за февраль;
12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;
15:30 мск ВВП Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за февраль;
15:30 мск Розничные продажи в США за февраль;
15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;
15:30 мск Личные расходы потребителей в США за февраль;
16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;
16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за март, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за март;
17:00 мск Расходы на строительство в США за февраль;
17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за март;
17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за январь.