Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 1 апреля

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за март;

02:50 мск Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за I квартал;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за I квартал;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за март, финал;

04:45 мск Продажи новых домов в Австралии за март;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за апрель;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за февраль;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за март;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за март;

10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за март;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за март, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за март, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за март, финал;

11:00 мск Уровень безработицы в Италии за февраль;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за март;

11:30 мск Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за IV квартал;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

12:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за февраль;

12:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

15:30 мск ВВП Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за февраль;

15:30 мск Розничные продажи в США за февраль;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за февраль;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за февраль;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за март;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за март, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за март;

17:00 мск Расходы на строительство в США за февраль;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за март;

17:00 мск Товарно-материальные запасы компаний США за январь.