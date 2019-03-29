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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 марта 2019 г.Продажи новых домов в США в феврале выросли на ...
сегодня 17:15

Продажи новых домов в США в феврале выросли на 4.9% (расширенное сообщение)

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в феврале выросли на 4.9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 667 тыс. домов в годовом исчислении.

В январе продажи новых домов составили 636 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 607 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в феврале число проданных новых домов составит 625 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с февралём 2018 года продажи новых домов увеличились на 0.6%.

В целом, в феврале было продано 56 тыс. новых домов против 49 тыс. в январе и 41 тыс. в декабре. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 20 тыс. домов), от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (продано 7 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 315.3 тыс. долл против 303.9 тыс. в январе и 322.8 тыс. в декабре.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 379.6 тыс. долл против 358.0 тыс. в январе и 376.8 тыс. в декабре.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец февраля составили 340 тыс. единиц против 342 тыс. в январе и 343 тыс. в декабре.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.1 месяца против 6.5 в январе и 7.0 в декабре.

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