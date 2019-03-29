Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно совместному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за март пересмотрен в сторону повышения до 98.4 с предварительного уровня 97.8.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В феврале значение индекса составило 93.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в марте составил 2.5% в сравнении с 2.6% месяцем ранее.