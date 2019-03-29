Личные доходы американских потребителей в январе снизились на 0.1%, расходы выросли на 0.1%

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе снизились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в декабре.

Реальные располагаемые доходы населения сократились в январе на 0.2%.

В феврале личные доходы американских потребителей выросли на 0.2%, реальные располагаемые доходы увеличились также на 0.2%.

Аналитики прогнозировали рост потребительских доходов в феврале на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в январе расширились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в декабре (пересмотрено с (-0.5%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 0.3%.

Норма сбережений в январе составила 7.5% против 7.7% в декабре (пересмотрено с 7.6%).