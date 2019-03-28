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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 марта

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:20 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за февраль;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за март;

02:50 мск Розничные продажи в Японии за февраль;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за февраль, предварительно;

03:01 мск Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за март;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за март;

10:00 мск Розничные продажи в Германии за январь;

10:00 мск Цены на импорт в Германии за февраль;

10:45 мск Отчёт по исполнению госбюджета Франции за февраль;

10:45 мск Потребительские расходы во Франции за февраль;

10:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за март, предварительно;

11:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за март;

11:55 мск Изменение числа безработных в Германии за март;

12:30 мск Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за февраль;

12:30 мск Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за февраль;

12:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

12:30 мск Бизнес-инвестиции в Великобритании за IV квартал, финал;

12:30 мск Платёжный баланс Великобритании за IV квартал;

12:30 мск ВВП Великобритании за IV квартал, финал;

13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за март, предварительно;

15:30 мск Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за февраль;

15:30 мск Индекс цен производителей Канады за февраль;

15:30 мск ВВП Канады за январь;

15:30 мск Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за январь;

15:30 мск Личные расходы потребителей в США за январь;

15:30 мск Личные доходы потребителей в США за январь;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за март;

17:00 мск Продажи новых домов в США за февраль;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за март, финал;

17:00 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза за февраль;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.

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