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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:10

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале снизился на 1.0%

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в феврале снизился на 1.0% по сравнению с январским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

По сравнению с февралём 2018 года индекс упал на 4.9%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в феврале, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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