Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3.25 тыс.

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 марта, сократилось на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 211 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 222 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс., пересмотрено с 221 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 217.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 марта, увеличилось на 13 тыс. и составило 1756 тыс. против 1743 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1750 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.25 тыс. до 1751.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 9 марта, сократилось на 81 тыс. и составило 2.04 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.14 млн человек.