Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2018 года вырос на 2.2% в годовом выражении.

Ранее сообщалось о росте ВВП за IV квартал на 2.6%. Аналитики прогнозировали пересмотр показателя в сторону понижения до +2.4%.

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с III кварталом текущего года, когда расширение экономики составило 3.4%.

По итогам 2018 года ВВП США вырос на 2.9%, максимальными темпами с 2015 года.