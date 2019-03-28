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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2019 г.ВВП США в IV квартале 2018 года вырос на 2.2% в...
вчера 15:32

ВВП США в IV квартале 2018 года вырос на 2.2% в годовом выражении

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2018 года вырос на 2.2% в годовом выражении.

Ранее сообщалось о росте ВВП за IV квартал на 2.6%. Аналитики прогнозировали пересмотр показателя в сторону понижения до +2.4%.

Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с III кварталом текущего года, когда расширение экономики составило 3.4%.

По итогам 2018 года ВВП США вырос на 2.9%, максимальными темпами с 2015 года.

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