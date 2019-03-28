ЦБ отозвал лицензию у "Международного расчётного банка"

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 28.03.2019 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Международный расчетный банк" (г. Москва). Банк не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

ООО КБ "Международный расчетный банк" специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.

В деятельности ООО КБ "Международный расчетный банк" установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России 4 раза в течение последних 12 месяцев применял меры в отношении "Международного расчетного банка".

В соответствии с приказом Банка России от 28.03.2019 № ОД-683 в ООО КБ "Международный расчетный банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.