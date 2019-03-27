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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;

11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;

12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за февраль;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

14:15 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск ВВП США за IV квартал, финал;

15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, финал;

16:30 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за февраль;

17:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;

N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.

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