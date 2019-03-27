Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;
03:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за декабрь;
11:00 мск Индекс потребительских цен в Испании за март, предварительно;
12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за февраль;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
14:15 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск ВВП США за IV квартал, финал;
15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за IV квартал, финал;
16:30 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
17:00 мск Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за февраль;
17:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за март;
N/A мск Индекс потребительских цен в Германии за апрель, предварительно.