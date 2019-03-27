Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 марта

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

11:00 мск Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

14:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за март;

15:30 мск Торговый баланс Канады за январь;

15:30 мск Торговый баланс США за январь;

15:30 мск Платёжный баланс США за IV квартал;

17:00 мск Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

N/A мск Саммит Евросоюза.