Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале снизилось на 1.6%

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в феврале снизилось на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1296 тыс. в годовом выражении против 1317 тыс. в январе (пересмотрено с 1345 тыс.).

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1320 тыс.

По сравнению с февралём 2018 года число выданных разрешений уменьшилось на 2.0%.