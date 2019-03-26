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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 марта 2019 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале снизилось на 1.6%

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в феврале снизилось на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1296 тыс. в годовом выражении против 1317 тыс. в январе (пересмотрено с 1345 тыс.).

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1320 тыс.

По сравнению с февралём 2018 года число выданных разрешений уменьшилось на 2.0%.

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