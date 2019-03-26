ЦБ выдаст базовую лицензию вновь созданному "Банку 131"

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России выдаст базовую лицензию вновь созданному ООО "Банк 131". Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Банк России принял решение о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью "Банк 131" (г. Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. Базовая лицензия будет выдана Банком России после оплаты уставного капитала ООО "Банк 131", - говорится в сообщении.

Решение Банка России было принято 13 марта 2019 года, затем документы были направлены в уполномоченный регистрирующий орган. МИФНС России № 18 по Республике Татарстан 21 марта 2019 года внесена в Единый государственный реестр юридических лиц запись о государственной регистрации банка.