ЦБ установил требования к раскрытию информации при продаже полисов страхования жизни

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России установил требования к раскрытию информации при продаже полисов страхования жизни. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"С 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора. Это предусмотрено указанием Банка России, которое зарегистрировано Министерством юстиции РФ", - говорится в сообщении.

Так, продавцы будут обязаны информировать клиентов о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования АСВ. Кроме того, будет раскрываться информация о том, какая часть вложенных клиентом средств будет инвестироваться, а какая пойдет на покрытие расходов страховой организации и выплату комиссии посреднику.

"Основная цель принятого документа заключается в том, чтобы потребители страховых услуг четко понимали, что за продукт они приобретают, какие его основные характеристики, – отметил директор Департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния. – Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу".

Обязательное раскрытие информации направлено на защиту прав потребителей страховых услуг и поможет клиентам сделать выбор инвестиционного инструмента, соответствующего их потребностям.